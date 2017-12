später lesen Kontaminierte Blumenzwiebeln: 14 Schüler betroffen FOTO: Jens Wolf FOTO: Jens Wolf Teilen

Hautrötungen und Ausschläge, Kopf- und Gliederschmerzen: Nachdem sie vergangene Woche bei einer Benefizaktion in Kontakt mit Blumenzwiebeln gekommen sind, haben 14 Schüler in Osthofen (Kreis Alzey Worms) über Beschwerden geklagt. Der genaue Auslöser dafür sei bislang unklar, sagte eine Sprecherin der rheinland-pfälzischen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier am Mittwoch. Die Schüler der Integrierten Gesamtschule hatten an der Aktion „Tulpen für Brot“ teilgenommen und dabei eine wohl kontaminierte Charge von holländischen Tulpen-, Hyazinthen- und Narzissen-Zwiebeln erhalten. dpa