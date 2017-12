später lesen Kontrolleure ziehen Zimtgebäck aus dem Verkehr FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Lebensmittelkontrolleure warnen kurz vor Weihnachten vor gesundheitsschädlichen Stoffen in Zimtgebäck. Wie das Ministerium für Verbraucherschutz im Saarland am Donnerstag mitteilte, untersuchten Kontrolleure 46 Proben von Backwaren auf ihren Gehalt an Cumarin. Der Grenzwert von 50 mg/kg war bei sechs Proben überschritten. Außerdem stellten die Kontrolleure bei insgesamt 27 Proben Kennzeichnungsmängel fest. Die Backwaren stammten überwiegend aus saarländischen Betrieben und wurden von Hand hergestellt. dpa