Kramp-Karrenbauer mit Medienpreis „Goldene Ente“ geehrt

Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ist am Samstag mit der „Goldenen Ente“ der Landespressekonferenz (LPK) Saar ausgezeichnet worden. Damit werde ihr „offener, dabei aber nie anbiedernder Umgang mit der Presse“ gewürdigt, teilten die Parlamentsjournalisten mit. Auch unter Druck sei die Saar-Regierungschefin gegenüber Journalisten „stets ruhig und sachlich, freundlich und fair geblieben“. Gespräche verliefen in der Regel „in einer von Geduld, Respekt und dem Interesse auch an der Meinung des Gegenüber geprägten Atmosphäre“. dpa