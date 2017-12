später lesen Kramp-Karrenbauer setzt sich für Pastor im Iran ein FOTO: Britta Pedersen FOTO: Britta Pedersen Teilen

Twittern

Teilen



Die saarländische CDU-Chefin und Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer setzt sich für einen offensichtlich gefährdeten christlichen Pastor im Iran ein. Sie habe bereits 2011 eine politische Patenschaft für den damals wegen „Abfalls vom Islam“ zum Tode verurteilten Geistlichen Youcef Nadarkhani übernommen, teilte die saarländische CDU am Dienstag in Saarbrücken mit. An diesem Mittwoch (13.12.) sollte eine Berufungsverhandlung vor dem Islamischen Revolutionsgericht in Teheran beginnen. Kramp-Karrenbauer habe sich daher an den iranischen Botschafter in Berlin, Ali Majedi, gewandt, hieß es weiter. dpa