Der Kultursommer in diesem Jahr hat noch nicht begonnen, da steht schon das Motto für die Veranstaltungsreihe im nächsten Jahr fest: Kulturminister Konrad Wolf (SPD) erklärte am Mittwoch in Mainz: „Inzwischen wird wieder über Heimat gesprochen, geschrieben und gestritten. Höchste Zeit, dass wir die Kulturszene des Landes fragen, was ihr zu Heimat einfällt.“ Das Motto für 2019 lautet daher: „Heimat(en)“. Der Plural soll darauf hinweisen, dass es viele Aspekte und Facetten zu diesem Begriff gibt. dpa