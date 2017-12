später lesen Land erarbeitet Strategie zur Erhaltung des Artenreichtums FOTO: Klaus-Dietmar Gabbert FOTO: Klaus-Dietmar Gabbert Teilen

Mit einer Biodiversitätsstrategie, die das Umweltministerium gemeinsam mit Verbänden und Organisationen erarbeitet hat, will das Saarland den Artenreichtum auch in der Zukunft bewahren. „Wir sind damit eines der ersten Bundesländer, das die Naturschutz-Offensive 2020 des Bundesumweltministeriums in den nächsten Jahren konkret auf der Fläche umsetzen wird“, sagte Umweltminister Reinhold Jost (SPD) am Dienstag vor Journalisten in Saarbrücken. „Das kann sich mehr als sehen lassen und ist das Ergebnis unseres Prinzips: miteinander statt übereinander reden.“ dpa