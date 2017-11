später lesen Landesbeamter gegen Rheinland-Pfalz: Gericht entscheidet Teilen

Der langwierige Streit des Landesbeamten Harald Ehses mit dem Land Rheinland-Pfalz wegen mutmaßlicher Unterbeschäftigung beschäftigt nun das Verwaltungsgericht Mainz. In einer mündlichen Verhandlung sollte am Mittwoch geklärt werden, ob Ehses eine „amtsangemessene Beschäftigung“ habe, erklärte eine Gerichtssprecherin. Ob das Urteil noch am gleichen Tag gesprochen wird, war zunächst unklar. Zuvor hatte der SWR über die Verhandlung berichtet. dpa