Verschuldet Airbnb wirklich Wohnungsnot in Städten?

Anita Merten-Traut erinnert sich an einen Fall in Trier, wo ein Vermieter Studenten die Wohnungen kündigte, um sie Touristen später über das Online-Portal Airbnb anzupreisen. Geht es nach der Geschäftsführerin des Mietervereins aus der Region, sind Internet-Vermietungen von Wohnungen in Trier dennoch „nicht das Riesenproblem“. Sie sagt: „Es war das einzige Mal, das wir mit solchen Rauswürfen konfrontiert wurden.“

Trotzdem bringt die Landesregierung ein Gesetz auf den Weg, um Portalen wie Airbnb den Riegel vorzuschieben. Das Kabinett verabschiedete am Dienstag einen Entwurf, der es Kommunen erlauben soll, Satzungen zu erlassen und die Zweckentfremdung von Wohnraum zu verbieten (der TV berichtete vorab). Städte wie Trier und Mainz beklagten, solche Geschäfte tragen zur Wohnungsnot bei. Ist das wirklich so?

Die Pläne des SPD-geführten Bauministeriums stoßen nicht nur auf Begeisterung. Der Eigentümerverband Haus und Grund lehnt ein solches Gesetz ab. Direktor Ralf Schönfeld sagt, ein Zweckentfremdungsverbot schaffe keinen bezahlbaren Wohnraum. In deutschen Hochburgen seien Anfang 2017 nur 0,2 bis 0,6 Prozent aller Wohnungen und Häuser über Airbnb vermietet worden. In Rheinland-Pfalz seien die Zahlen noch niedriger.

Kritik äußert auch der Jugendverband der FDP, die gemeinsam mit der SPD und den Grünen die rheinland-pfälzische Ampelkoalition bildet. Luca Lichtenthäler, Landeschef der Jungen Liberalen, wettert in Richtung des SPD-geführten Bauministeriums ungewohnt harsch: „Die Bestrebungen, Airbnb per Gesetz zu bekämpfen, sind nicht mehr als ein Feigenblatt, um das eigene Versagen in der Wohnungspolitik zu verschleiern.“ Wohnungsnot könne nur bekämpft werden, indem neue Wohnungen entstehen. Der Juli-Landeschef fordert, Entbürokratisierungen zu prüfen, die Grunderwerbssteuer zu senken und Abschreibungsraten für Gebäude zu erhöhen.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) verteidigt wiederum das Vorpreschen des Landes. Gerade in Schwarmstädten wie Trier und Mainz fehle es am nötigen Wohnraum. Daniel Köbler, sozialpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Mainzer Landtag, sagte, es könne nicht sein, dass Eigentümer mit Airbnb-Vermietung Geld scheffelten und Familien in Städten keine bezahlbaren Wohnungen mehr fänden.

Franz Obst, Landeschef des Deutschen Mieterbundes, lobt das neue Gesetz. „In Städten wie Trier, Koblenz und Mainz nutzen Eigentümer Airbnb, um in der Woche an das Geld zu kommen, was sie sonst in einem ganzen Monat kassieren“, behauptet er. Obst fordert betroffene Kommunen auf, Satzungen zu erlassen.

Geht das Gesetz durch den Mainzer Landtag, können Kommunen unter anderem dort einschreiten, wo Wohnraum länger als zwölf Wochen im Jahr genutzt wird, um Touristen zu beherbergen. Wer ohne Genehmigung gegen Satzungen verstößt, dem droht eine Geldbuße von bis zu 50 000 Euro.