später lesen Landeskirche feiert 200 Jahre Pfälzer Kirchenunion Teilen

Twittern

Teilen



Kaum sind die Feiern zum 500. Jubiläum der Reformation vorbei, da laufen in der Evangelischen Kirche der Pfalz schon die Vorbereitungen für einen weiteren Jahrestag. Im kommenden Jahr feiert die Landeskirche das 200-jährige Bestehen der Pfälzer Kirchenunion. 1818 hatten sich in der Pfalz die Hauptrichtungen des Protestantismus - Lutheraner und Reformierte - zu einer Kirche zusammengeschlossen. An diese Vereinigung werde man im kommenden Jahr vielfältig erinnern, sagte Kirchenpräsident Christian Schad am Mittwochabend in Bad Dürkheim. dpa