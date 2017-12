später lesen Landeskriminalamt: Mehr Autoaufbrüche durch Banden Teilen

Die Zahl der Autoaufbrüche durch professionelle Banden in Rheinland-Pfalz häuft sich nach Einschätzung des Landeskriminalamts. Die Zahl besonders schwere Fälle des Diebstahls sei im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, teilte die Behörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Die Täter hätten es auf eingebaute Navigationsgeräte, Airbags und Lenkräder abgesehen. Besonders häufig betroffen sind laut LKA Autos der Marke BMW. Im Jahr 2016 waren in Rheinland-Pfalz insgesamt gut 11 200 Diebstähle an oder aus Autos registriert worden. dpa