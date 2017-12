später lesen Landesmedienzentrale weist Kritik an Direktorenwahl zurück FOTO: Roland Weihrauch FOTO: Roland Weihrauch Teilen

Die Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) Rheinland-Pfalz wendet sich gegen Kritik an der Wahl ihres neuen Direktors Marc Jan Eumann. Die Kommission zur Kandidatenfindung habe unabhängig Vorschläge für die Wahl erarbeitet und darüber beraten, erklärte ein Sprecher am Mittwoch in Ludwigshafen. Der Vertrag mit Eumann werde derzeit erstellt. Er muss innerhalb von sechs Wochen nach der Wahl geschlossen werden. dpa