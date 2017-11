später lesen Landesweites Semesterticket: Uneinigkeit über Preis FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Die Studenten in Rheinland-Pfalz dürfen in Zukunft wohl mit einem Semesterticket durch das ganze Land fahren. Vertreter der Studenten, der Verkehrsverbünde, der Studierendenwerke und aus Ministerien einigten sich grundsätzlich auf ein landesweites Ticket. Wie viel der Fahrschein kosten soll, muss noch ausgehandelt werden. Das teilten sowohl die Landesastenkonferenz (LAK) Rheinland-Pfalz als auch das Wissenschaftsministerium in Mainz mit. dpa