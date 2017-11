später lesen Landtag berät über Situation in Gefängnissen FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Die Situation in rheinland-pfälzischen Gefängnisse ist ein Thema der Aktuellen Debatte im Landtag in Mainz. Heute wird die Landesregierung dazu Stellung nehmen. Von rund 3400 Plätzen waren im vergangenen Jahr nach Angaben des Justizministeriums rund 3050 belegt, das ist ein Anteil von etwa 90 Prozent. Er hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. dpa