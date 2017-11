später lesen Landtag fordert Sicherung der Gesundheitsversorgung im Dorf FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Mit der Mehrheit der Ampelfraktionen hat der rheinland-pfälzische Landtag die Landesregierung aufgefordert, die medizinische Versorgung auf dem Land zukunftssicher zu machen. Ein Schritt dazu sei die generelle Schulgeldfreiheit für die Ausbildung in Gesundheitsfachberufen, heißt es in dem am Donnerstagabend beschlossenen Antrag. Den Anfang sollte dabei die Ausbildung von Physiotherapeuten machen. dpa