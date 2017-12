später lesen Landtag: Läden im Saarland bleiben Heiligabend geschlossen Teilen

Die Beschäftigten in den Lebensmittelläden des Saarlandes können sich in diesem Jahr auf einen arbeitsfreien Heiligabend freuen. Der Landtag beschloss am Montag in Saarbrücken einstimmig eine entsprechende Änderung des Gesetzes über die Ladenöffnungszeiten. Damit wurde eine bisherige Ausnahmeklausel gestrichen. Sie erlaubte eine Öffnung von Lebensmittelläden bis 14.00 Uhr, falls Heiligabend - wie in diesem Jahr - auf einen Sonntag fällt. dpa