Ein mit Gefahrgut beladener Lastwagen ist in der Eifel von der Autobahn 61 nahe Plaidt abgekommen und auf einem Erdwall auf der Seite liegen geblieben. Bei der Ladung habe es sich um einen leicht entzündlichen Stoff gehandelt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Stoff sei bei dem Unfall am Montag nicht ausgetreten. Eine Gefahr für die Bewohner bestand den Angaben zufolge nicht. dpa