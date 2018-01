später lesen Lastwagen fährt in Auto: Drei Verletzte auf A60 Teilen

Bei einem Unfall auf der Autobahn 60 nahe Mainz sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, krachte am Freitagabend in Richtung Bingen ein Lastwagen in ein Auto. Der Fahrer des Lkw und die beiden Autoinsassen kamen verletzt in eine Klinik. Die A60 war gesperrt. Die Unfallursache war noch unklar. dpa