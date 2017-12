später lesen Lastwagen von Paketboten vor Weihnachten in Trier geklaut FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Kurz vor Weihnachten haben vier Täter in Trier den Lastwagen eines Paketboten geklaut und Pakete auf die Straße geworfen. Passanten hätten einige Pakete aufgesammelt und dem Boten zurückgegeben, teilte die Polizei in Trier am Mittwoch mit. Das Fahrzeug habe der Bote nach einer kurzen Suche zusammen mit seinem Chef wiedergefunden. Ob Pakete bei der Aktion am Dienstag geklaut wurden und wenn ja, wieviele, war zunächst noch unklar. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige in einer Wohnung in der Nähe des Tatortes fest. Nach einem weiteren Mann und einer Frau wurde zunächst noch gesucht. Zum möglichen Motiv machte die Polizei keine Angaben. dpa