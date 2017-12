später lesen Lauftalent Konstanze Klosterhalfen siegt erneut in Trier FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Konstanze Klosterhalfen hat wie im Vorjahr den Silvesterlauf in Trier gewonnen. Die 20-Jährige von der LG Bayer Leverkusen setzte sich am Sonntag auf der Fünf-Kilometer-Strecke durch die Altstadt in 15:33,2 Minuten souverän durch. Mitfavoritin Gesa Krause konnte bei ihrem Heimspiel nicht in die Spitzengruppe laufen. dpa