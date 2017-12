später lesen Lebensmittelkontrolleure überprüfen Glühwein FOTO: Katja Sponholz FOTO: Katja Sponholz Teilen

Glühwein und Zimtgebäck probieren ist für Lebensmittelkontrolleure keine Freizeitbeschäftigung. Im Saarland sind die Mitarbeiter des Landesamtes für Verbraucherschutz in diesem Monat auf rund 35 Weihnachtsmärkten unterwegs. Sie nehmen Proben von Glühwein, um Qualität und Alkoholgehalt zu überprüfen und kontrollieren auch Zimtgebäck der saarländischen Hersteller. Im Labor des Landesamtes werden die Plätzchen und Waffeln vor allem auf ihren Gehalt an Cumarin untersucht, das in hohen Dosen gesundheitsschädlich sein kann. Darüber hinaus achten die Mitarbeiter auf die Sauberkeit und das Einhalten von Dokumentationspflichten an den Lebensmittelständen. dpa