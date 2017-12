später lesen Leeres Tankschiff fährt auf Land auf: hoher Schaden Teilen

Twittern

Teilen



Bei einem Schiffsunfall auf dem Rhein im Norden von Rheinland-Pfalz ist ein Schaden von 150 000 bis 200 000 Euro entstanden. Das teilte die Wasserschutzpolizei Andernach am Donnerstag mit. Ein leeres Tankschiff fuhr am Mittwochabend bei Unkel (Kreis Neuwied) auf Land auf. Dabei wurden die Ruderanlage und der Antrieb stark beschädigt. Helfer schleppten den Tanker mit einem Güterschiff noch in der Nacht frei und brachten ihn anschließend zu einer Werft in Duisburg. Die Ursache für den Unfall war den Angaben zufolge ein Fahrfehler des Schiffführers. Verletzt wurde niemand. dpa