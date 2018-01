später lesen Lehrerstellen: Gewerkschaft widerspricht Ministerium FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Nach Ansicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) können keineswegs alle Lehrerstellen in Rheinland-Pfalz besetzt werden. An den Förderschulen im Norden des Landes fehlten unvermindert Lehrkräfte, teilte die Gewerkschaft am Montag in Mainz mit. Das Bildungsministerium in Mainz hatte erklärt, dass es zu Beginn des laufenden Schuljahres noch 14 offene Stellen gegeben habe, diese aber zum 1. Februar vergeben sein sollten. dpa