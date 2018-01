später lesen Leichenfund nach Brand: Obduktion soll Todesursache klären Teilen

Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Helmenzen (Landkreis Altenkirchen) hat die Polizei am Montag eine Leiche entdeckt. Die Kriminalinspektion Betzdorf nahm daraufhin nach eigener Aussage die Ermittlungen auf. Weitere Angaben zum Geschehen wollte die Polizei zunächst nicht machen. dpa