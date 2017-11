später lesen Lewentz schlägt Minderheitsregierung unter SPD-Führung vor FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Der rheinland-pfälzische SPD-Landeschef Roger Lewentz (SPD) bringt nach dem Ende der Gespräche über eine Jamaika-Koalition eine neue Idee ins Spiel. „Wenn man über Möglichkeiten in Berlin im Augenblick spekuliert, dann würde ich eine weitere Variante anführen und zwar eine Minderheitsregierung unter Führung der SPD mit FDP und Grünen, das Ampel-Modell, das wir hier haben“, sagte Lewentz am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Auch das wäre ein zu tolerierendes Modell, das muss man dann mal ausloten.“ Es gehe darum, selbst initiativ zu werden. „Ich habe diese Idee (SPD-Chef) Martin Schulz auch mitgeteilt.“ dpa