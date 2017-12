später lesen Lotto Rheinland-Pfalz wird 70: Neues Glücksspiel zu Neujahr FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Twittern

Teilen



2018 feiert Lotto Rheinland-Pfalz 70. Geburtstag. Empfang und Sommerfest sind erst im März und Juni in Koblenz geplant - aber schon zuvor gibt es eine Neuheit: Lotto-Chef Jürgen Häfner teilte mit, „dass wir am Neujahrstag 2018 bereits den ersten Millionär des Jahres verkünden möchten“. Dabei geht es um die neue Lotterie „Neujahrsmillion“. „Es gibt im Verhältnis zum Einsatz in Deutschland keine Lotterie mit einer größeren Chance auf einen Millionengewinn“, heißt es bei Lotto Rheinland-Pfalz. Die Zahl der Lose für je zehn Euro sei auf 250 000 limitiert und der Hauptpreis eine Million Euro bei einer Gewinnchance von dementsprechend 1:250 000. dpa