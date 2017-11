später lesen Ludwigshafen beantragt Förderung für bessere Luft Teilen

Die Stadt Ludwigshafen will die Luftverschmutzung durch Autoabgase verringern und hat beim Bundesverkehrsministerium einen Antrag auf Förderung eingereicht. Wie Umweltdezernent Klaus Dillinger (CDU) am Mittwoch mitteilte, hofft die Stadt, dass der Bund den „Masterplan Green City“ mit 188 000 Euro fördert. In Abstimmung mit Mannheim und Heidelberg will Ludwigshafen die Entwicklung intelligenter Verkehrssysteme und die Elektrifizierung städtischer Fahrzeuge sowie des öffentlichen Personennahverkehrs vorantreiben. Auch der Ausbau von Radwegen spielt eine Rolle in den Planungen. dpa