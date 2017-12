später lesen Luxemburg widerspricht EU-Kommission wegen Amazon-Steuern Teilen

Luxemburg wird den Streit mit der EU-Kommission um eine Steuerforderung in Höhe von 250 Millionen Euro gegen den Internethändler Amazon vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH) tragen. Die Regierung beschloss nach Mitteilung vom Freitag, Widerspruch gegen die Aufforderung der Kommission einzulegen, die von Amazon nicht gezahlten Steuern jetzt einzutreiben. „Dieser Einspruch dient dazu, Rechtssicherheit herzustellen“, heißt es in der Mitteilung der Regierung. „Er stellt Luxemburgs klare Verpflichtung zu Steuertransparenz und der Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken nicht in Frage.“ dpa