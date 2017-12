später lesen Männer belästigen junge Frauen und schlagen auf Helfer ein Teilen

Drei bislang unbekannte Männer haben sechs junge Mädchen am Mainzer Rheinufer sexuell belästigt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren die Jugendlichen in der Nähe der Drehbrücke am Winterhafen unterwegs, als sie von den drei Tätern angesprochen und verbal belästigt wurden. Sie sollen demnach zwei Mädchen am Freitagabend an Brust und Po berührt haben. Als die Männer handgreiflich wurden, eilte ein anderer Jugendlicher zur Hilfe. Die drei Tatverdächtigen schlugen laut Polizei auf den Helfer ein. Als er auf dem Boden lag, traten sie auf ihn ein. dpa