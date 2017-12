später lesen Männliche Leiche gefunden - Todesursache noch unklar Teilen

Im Bereich eines Spielplatzes in Neustadt an der Weinstraße ist am Mittwochmorgen eine Leiche gefunden worden. Bei dem Toten handele es sich um einen Mann, sagte ein Polizeisprecher. Die Todesursache sei noch unklar, eventuell solle die Leiche obduziert werden. Zu weiteren Details machte der Sprecher zunächst keine Angaben. Zuerst hatte die „Rheinpfalz“ online darüber berichtet. dpa