Mäzen spendet 1,5 Millionen Euro für Museumsumgestaltung

1,5 Millionen Euro hat ein Mäzen für die Umgestaltung des historischen Museums der Stadt Worms gestiftet, das in einigen Jahren eine hochkarätige Luther-Ausstellung zeigen soll. Der Spender wolle namentlich nicht genannt werden, teilte die Kommune am Dienstag mit. Die Arbeiten am Museumsgebäude, das aus dem historischen Andreasstift und der Andreaskirche besteht, beginnen noch in dieser Woche. Geplant ist zunächst, zwei während des Pfälzischen Erbfolgekriegs 1689 zerstörte Kreuzgangflügel des einstigen Klosters wieder zu errichten und sie zusammen mit zwei noch vorhandenen Flügeln zu nutzen. dpa