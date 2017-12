später lesen Mainz 05 mit letztem Aufgebot ins Pokal-Achtelfinale Teilen

Twittern

Teilen



Personell geschwächt geht Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 am Dienstagabend (18.30 Uhr) in das Achtelfinal-Spiel des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart. Am größten ist die Not in der Defensive. Dort muss neben Stefan Bell, Jean-Philippe Gbamin sowie Niko Bungert auch Leon Balogun passen. Fabian Frei und Alexander Hack sind die Kandidaten für die Position neben Abdou Diallo. „Die Chance, im DFB-Pokal zu überwintern, wollen wir uns nicht nehmen lassen“, sagte Trainer Sandro Schwarz am Dienstag. Der Vorrundenabschluss in Bremen mit dem späten Treffer zum 2:2 habe der Mannschaft gezeigt, dass „es sich lohnt, um ein Ergebnis zu kämpfen.“ dpa