Der FSV Mainz 05 bangt vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg um die angeschlagenen Abdou Diallo und Pablo De Blasis. Zudem müssen die Rheinhessen im Breisgau den gesperrten Rechtsverteidiger Giulio Donati ersetzen. „Wir müssen abwarten. Diallo konnte in der Woche noch an keinem Training teilnehmen“, sagte Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag. dpa