Der 1. FSV Mainz 05 bestreitet in der Vorbereitung auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga ein Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wird die Partie am 7. Januar (15.30 Uhr) im Mainzer Bruchwegstadion ausgetragen. dpa