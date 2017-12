später lesen Mainz 05 vor Abstiegskampf-Duell in Bremen stark dezimiert FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Twittern

Teilen



Mit erheblichen personellen Problemen reist der FSV Mainz 05 am Samstag zum Abstiegskampf-Duell bei Werder Bremen. Neben den Langzeit-Verletzten René Adler und Karim Onisiwo muss der Tabellen-15. Samstag gegen den direkten Konkurrenten auf Rang 17 auch die wichtigen Defensivspieler Stefan Bell (Virus), Jean-Philippe Gbamin (Oberschenkelzerrung) und Suat Serdar (grippaler Infekt) ersetzen. Noch nicht entschieden ist zudem, ob Yoshinori Muto und Levin Öztunali rechtzeitig fit werden. „Wir müssen die Kräfte bündeln und die finden, die die nötige Frische, Mentalität und Zweikampfschärfe für einen Sieg in Bremen mitbringen“, sagte Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag. dpa