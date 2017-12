später lesen Mainz-Präsident Kaluza tritt nach Machtkampf zurück FOTO: Hasan Bratic FOTO: Hasan Bratic Teilen

Twittern

Teilen



Johannes Kaluza ist nach nicht einmal sechs Monaten als Präsident des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 zurückgetreten. Das gab der 62-jährige Unternehmer am Mittwoch in einem offenen Brief an die Mitglieder des Vereins bekannt. Ein Nachfolger soll bei einer Mitgliederversammlung am 21. Januar gewählt werden. dpa