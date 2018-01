später lesen Mainzer Bischof verabschiedet Bischofsvikar FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat sich zum Abschied des zurückgetretenen Bischofsvikars Dietmar Giebelmann für dessen langjährige Arbeit bedankt. Die „großen Schuhe“ seines Vorgängers Kardinal Karl Lehmann, die ihm in den vergangenen Monaten immer wieder vor Augen gehalten worden seien, seien „nicht zuletzt auch die großen Schuhe von Prälat Dietmar Giebelmann“, sagte der Bischof am Montag nach Angaben des Bistums. Die Aufgaben eines Personaldezernenten und vor allem eines Generalvikars seien in weiten Teilen „nicht vergnüglich“. „Ihre seelsorgerische Ader ist Ihnen da sicher von großem Wert gewesen.“ dpa