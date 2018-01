später lesen Mainzer Hauptbahnhof wegen Koffern mit Zigaretten gesperrt FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Teile des Mainzer Hauptbahnhofs sind am Samstag gesperrt worden. Auf der Rückseite des Bahnhofs seien am Mittag mehrere herrenlose Gepäckstücke gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin. Daraufhin seien einige Gleise, Geschäfte und umliegende Straßen gesperrt worden. Experten der Polizei untersuchten das Gepäck. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte, mussten die Gleise 4 bis 8 gesperrt werden, wodurch es zu Verspätungen komme. Betroffen seien Züge des Nah- und Fernverkehrs. Die voraussichtliche Dauer der Sperrung war am späten Nachmittag nicht bekannt. dpa