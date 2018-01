Mainzer Ranzengarde ehrt Saar-Regierungschefin

Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) erhält heute den Ehrenpreis der Mainzer Ranzengarde. „Sie ist närrisch tätig und tritt in der saarländischen Fastnacht auf als Putzfrau vom Landtag“, sagte der Präsident der Fastnachtsgarde, Lothar Both. „Da nimmt sie auch ihre eigene Politik auf die Schippe.“ Außerdem habe das Saarland eine wichtige Brückenfunktion für die Völkerverständigung mit Frankreich. Und Mainz habe besonders enge historische, im Dialekt auch sprachliche Bindungen zu Frankreich. dpa

Die eigentliche Absicht der Auszeichnung verriet Both in der Zeitschrift „Der Ranzengardist“. Mit Blick auf das bekannte Namenskürzel der saarländischen Regierungschefin schrieb er: „AKK kommt nach Mainz.“ Die Abkürzung steht in Mainz vor allem für die einstigen Vororte Amöneburg, Kastel und Kostheim, die seit 1945 zu Wiesbaden gehören, was die Mainzer Seele bis heute schmerzt.

Die Preisverleihung - Kramp-Karrenbauer erhält dabei ein Modell des Brunnens der Ranzengarde - wird als „Großer Musikalischer Generalappell“ organisiert, an dem die Gardisten in Uniform teilnehmen. Anschließend gibt es eine „Meenzer Atzung“ - also etwas zu essen und zu trinken.

Die 1837 gegründete Ranzengarde versteht sich als „Mutter aller Mainzer Garden“. Sie pflegt traditionell enge Beziehungen zur Politik: Der frühere Bundestagsabgeordnete Johannes Gerster (CDU) ist Ehrengeneralfeldmarschall, und die rheinland-pfälzische CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner läuft als Ranzengardistin beim Rosenmontagszug in Mainz mit.

Mainzer Ranzengarde