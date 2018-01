später lesen Mainzer Weihbischof besucht palästinensische Christen FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Der Mainzer Weihbischof Udo Bentz hat am Sonntag an einem Gottesdienst mit palästinensischen Christen im Gazastreifen teilgenommen. Der gemeinsame Besuch von Bischöfen aus Europa, Nordamerika und Südafrika sei ein wichtiges Zeichen der Solidarität, sagte Bentz. Die Botschaft an die jungen Christen laute: „Ihr seid nicht vergessen!“ dpa