später lesen Mann bei Zimmerbrand in St. Wendel verletzt FOTO: Ralf Krawinkel FOTO: Ralf Krawinkel Teilen

Twittern

Teilen



Ein junger Mann hat sich bei einem Zimmerbrand in St. Wendel eine Rauchgasvergiftung zugezogen. Er sei in ein Krankenhaus gekommen, habe dieses aber bald wieder verlassen können, sagte ein Polizeisprecher. Die anderen drei Bewohner des Einfamilienhauses blieben unverletzt. Der Brand war in der Nacht zum Montag aus zunächst ungeklärter Ursache in dem Zimmer ausgebrochen, in dem der Mann schlief. Er wachte durch den starken Rauch auf und alarmierte die anderen Bewohner sowie die Feuerwehr. dpa