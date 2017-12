später lesen Mann erleidet Rauchgasvergiftung wegen angebrannten Essens FOTO: Daniel Bockwoldt FOTO: Daniel Bockwoldt Teilen

Bei einem Zimmerbrand in der Mainzer Oberstadt ist in der Nacht zum Dienstag ein 64-Jähriger verletzt worden. Eine Nachbarin alarmierte die Feuerwehr, nachdem sie den Rauchmelder gehört und Rauch gesehen hatte, wie die Feuerwehr mitteilte. In der verräucherten Wohnung fanden die Rettungskräfte den 64-Jährigen. Mit einer Rauchgasvergiftung wurde er in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Als Ursache machte die Feuerwehr einen Topf mit angebranntem Essen aus. dpa