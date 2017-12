später lesen Mann greift Spielcasino-Mitarbeiterin: Erbeutet 1500 Euro Teilen

Die Mitarbeiterin eines Spielcasinos ist in Friedrichsthal bei Saarbrücken von einem Unbekannten angegriffen und nach der Herausgabe von rund 1500 Euro in den Tresorraum gesperrt worden. Der Mann hatte die 25-Jährige am frühen Samstagmorgen beim Abschließen der Spielhalle von hinten in den Schwitzkasten genommen, wie die Polizei in Sulzbach mitteilte. Er drückte ihr demnach die Atemwege ab und zwang sie, mit ihm in das Casino zu gehen. Dort musste sie ihm Geld aus dem Tresor und dem Geldwechselautomaten geben. Anschließend floh der maskierte Mann. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. dpa