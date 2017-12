später lesen Mann greift zwei Frauen an Bushaltestelle an FOTO: Andreas Gebert FOTO: Andreas Gebert Teilen

Ein 35-Jähriger hat in Saarbrücken zwei Frauen angegriffen und eine von ihnen verletzt. Der Mann saß am Samstagabend an der Bushaltestelle Johannisstraße, wie die Polizei mitteilte. Plötzlich sprang er auf und griff der 29-Jährigen und ihrer 30-jährigen Begleiterin an den Hals. Erst nach massiver Gegenwehr und mit der Hilfe von Passanten ließ er von den Frauen ab und floh. Bei seiner Festnahme kurze Zeit später ging er den Angaben zufolge auch auf die Polizisten los. dpa