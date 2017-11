später lesen Mann in Gaststätte niedergestochen FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Ein 39-jähriger Mann ist in einer Gaststätte im pfälzischen Landau mit einem Messer schwer verletzt worden. Er schwebe nach der Tat in der Nacht zum Mittwoch aber nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Der 37 Jahre alte Tatverdächtige flüchtete, von ihm fehlte zunächst jede Spur. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Das Opfer war in der Nacht selbst in ein Krankenhaus gegangen. dpa