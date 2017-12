später lesen Mann mit Messer schwer verletzt: Täter flüchtig FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Ein Mann ist in der Saarbrücker Innenstadt bei einem Streit am ersten Weihnachtstag schwer mit einem Messer verletzt worden. Der Täter habe fliehen können, teilte die Polizei in Saarbrücken mit. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor. dpa