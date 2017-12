später lesen Mann schießt mit Schreckschusswaffe: SEK rückt an Teilen

Schüsse eines Mannes aus dem Fenster haben in Harthausen (Rhein-Pfalz-Kreis) für Aufregung und den Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) gesorgt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte eine Anwohnerin die Beamten verständigt. „Der Mann kam in unregelmäßigen Abständen zum Fenster und feuerte mehrere Schüsse aus einem Gewehr in die Luft ab“, berichtete die Polizei. Da zunächst unklar war, ob es sich um eine scharfe Waffe oder eine Schreckschusswaffe handelt, wurde das SEK angefordert. dpa