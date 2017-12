später lesen Mann stellt Polizist ein Bein und schlägt ihn Teilen

Ein 29-Jähriger hat einem Polizisten in Mainz ein Bein gestellt und ihm gegen die Brust geschlagen. Als die Beamten den Mann zu fesseln versuchten, wehrte er sich dagegen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Polizist wurde bei der Attacke leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von fast zwei Promille. Vorausgegangen war dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag ein Streit, wegen dem eine siebenköpfige Gruppe einen Platzverweis erhielt. Statt zu gehen, pinkelte einer der Männer gegen ein Auto. Als der Polizist den Mann kontrollieren wollte, wurde er von dem 29-Jährigen aus der Gruppe angegriffen. Der Angreifer musste eine Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. dpa