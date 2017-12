Mann wird in Mainz von Straßenbahn erfasst und stirbt

Bei einem Verkehrsunfall ist ein Radfahrer in Mainz ums Leben gekommen. Laut Polizei stieß der Mann am Montagmorgen mit einer Straßenbahn im Stadtteil Bretzenheim zusammen. Nach ersten Ermittlungen sei der Unfall nicht von dem starken Schneefall verursacht worden. Ein Gutachter sollte den genauen Hergang klären. dpa

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist ein 62-Jähriger in Mainz ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge schob der Mann am Montagmorgen sein Fahrrad neben sich her und wollte die Straßenbahnschienen trotz gelben Blinklichtes überqueren, wie die Polizei mitteilte. Der Straßenbahnfahrer gab laut eigenen Aussagen mehrfach ein Warnsignal ab und leitete sofort eine Notbremsung ein. Trotz der Vollbremsung wurde der 62-Jährige von der Bahn erfasst und zur Seite geschleudert. Dabei wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Der Bus- und Straßenbahnverkehr war in Mainz laut Polizei am Morgen wegen des Wetters und des Unfalls stark beeinträchtigt. Die Insassen der Bahn wurden nicht verletzt. Zuvor hatte der Südwestrundfunk (SWR) darüber berichtet.