Der frühere Geheimagent Werner Mauss darf eine halbautomatische Waffe sowie drei Kurzwaffen wie Revolver besitzen. Entsprechende Waffenbesitzkarten und Waffenscheine seien von den Kreisverwaltungen Cochem-Zell und Rhein-Hunsrück ausgestellt worden, sagte der rheinland-pfälzische Innenstaatssekretär Randolf Stich (SPD) am Donnerstag in einer Ausschusssitzung des Landtags in Mainz. In Akten gibt es laut Stich „keine tragfähige Begründung“, warum Mauss Waffen führen darf. Es sei nur von einer abstrakten Gefährdung die Rede, nötig sei aber eine konkrete Gefährdung. dpa