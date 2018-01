später lesen Medienzentrale: Streit um Direktorenstelle vor Zivilgericht FOTO: Roland Weihrauch FOTO: Roland Weihrauch Teilen

Twittern

Teilen



Die Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) will den Streit um ihren neuen Direktor nicht vor dem Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße austragen. Sie halte ein Zivilgericht für zuständig, erklärte die LMK am Montag in Ludwigshafen. Deswegen habe sie Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz eingelegt. Der Streit dreht sich um die Wahl des ehemaligen nordrhein-westfälischen Medienstaatssekretärs Marc Jan Eumann (SPD) zum LMK-Direktor. Die LMK ist die Aufsicht für den Privatfunk im Land. dpa